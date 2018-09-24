Girne'de soygun

24.9.2018 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Girne'de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde, kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahıs, kullanımlarında bulunan araç ile Bektaş Gıda Ltd isimli iş yerine ait olup konu iş yerinde çalışan Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesip durmasını sağladıktan sonra adı edilenin kafasına çekiç ile vurup şirkete ait, içerisinde 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.