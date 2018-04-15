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Girne'de Sapık

Girne'de şok olay!

Girne'de Sapık

Girne'de şok olay!

15 Nisan 2018 Pazar 13:05
Girne'de Sapık
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den 56 yaşında öğrenci olarak gelen ve Girne’de bir üniversitede eğitime başlayan zanlı Adnan Uçan kız öğrencilerin kısa giyindiklerini öne sürerek 2 kız öğrenciye cinsel organını göstererek taciz ettiği önesürüldü. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tutuklanan zanlı bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol olayla ilgili bulguları aktardı. Kol huzurda bulunan zanlı Adnan Uçan’ın ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Müstehcen teşhir’ suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının 14 Nisan tarihinde saat 16.10 sıralarında Karaoğlanoğlu Girne’de Çalışkan Sokak üzerinde, yaşları 20 arasında değişen 2 üniversite öğrencisi genç kızlara hitaben “Kızlar açık saçık giyiniyorlar benim orgazm olmam lazım yardımcı olumusunuz sizin için mahsuru yoksa” dediğini söyledi. Polis zanlının yapmış olduğu bu sözlü saldırı üzerine fermuarını açarak cinsel organını gösterdiği sırada kızların olay yerinden kaçarak polise haber verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Kol zanlının polisi görmesi üzerine olay yerinden koşarak kaçtığını ancak, daha sonra kaçamayacağını anlayınca yere yatarak teslim olduğunu kaydetti. Polis memuru Yağız Kol zanlının tutuklanarak gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları reddettiğini ayrıca olayın meydana geldiği yol üzerindeki kamera kayıtlarının emre olarak alındığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Uçan hukuk öğrencisi olduğunu ve öyle bir suç işlemediğini iddia etti. Uçan, “Benden para istedi, 600 TL aldı ve geri vermedi. Ben oraya gittim ona paramı vermezse toplum içinde seni rezil ederim dedim. Ben polisi görünce kaçmadım, yere yattım çünkü uyumak istiyordum” sözlerini kullanarak kendini savunurken, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, özellikle ‘Cinsel saldırı’ suçlarının Girne bölgesinde yaygınlaştığını ve giderek artış gösterdiğine dikkati çekti. Mesutoğlu, bölgede incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi

Anahtar Kelimeler:
Adnan UçanTacizSapıkCinsel OrganGirne
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