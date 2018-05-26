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Girne'de sapık

Kadınlarımız sokakta tacize uğruyor

Girne'de sapık

Kadınlarımız sokakta tacize uğruyor

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30
Girne'de sapık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlı Abdurahman Tanrıverdi gözaltına alınarak bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 20 Mayısta yaşanan olayda zanlının Girne’de kaldırım üzerinde yürüyen S.Ç isimli kadının kalçalarını elleyip, sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının çevre kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve önceki gün tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, 2 gün tutukluk talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise üniversite öğrencisi olduğunu, sınavlarının başladığını ifade ederek mahkemeden tutuksuz kalmayı talep etti. Ancak mahkeme işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurahman TanrıverdiSapıkTaciz
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