Girne'de sapık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlıgözaltına alınarak bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 20 Mayısta yaşanan olayda zanlının Girne’de kaldırım üzerinde yürüyen S.Ç isimli kadının kalçalarını elleyip, sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının çevre kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve önceki gün tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, 2 gün tutukluk talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise üniversite öğrencisi olduğunu, sınavlarının başladığını ifade ederek mahkemeden tutuksuz kalmayı talep etti. Ancak mahkeme işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.