Girne'de Sahtekârlıkla Para Temini

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yalan vaatlerle iki kişiden 10 bin Sterlin alan 27 yaşındaki zanlı İ.G.’nin bu parayı kendi cebine attığı iddia edildi. C.J.B.’nin şikayeti üzerine tutuklanan İ.G., bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti. Zanlı İ.G.’nin “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamasından methaldar olduğunu belirten Kol, C.J.B.’nin işinin halledildiğini düşünmesi üzerine bugüne kadar şikayetçi olmadığını fakat tapu dairesinde vergi borçlarının ortaya çıkması ve S.K. isimli şahısla görüşmesi üzerine zanlıdan şikayetçi olduğunu vurguladı.Zanlı aleyhine benzer şikayetler olduğunu belirten Yağız Kol, zanlının suç ortağı olabileceği şüphesi bulunduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri verdi.