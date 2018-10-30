Girne'de sahte para

Sahte Para Tasarrufu ve Sahte Parayı Tedavüle Sürme 30.10.2018 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden A.M. (E-66) ve S.A. (E-66), tasarruflarında bulunan ve sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 ABD Doları nakit parayı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında 540 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etmişlerdir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlar ve üzerlerinde yapılan aramada ise tasarruflarında 50 ABD Doları banknotlardan oluşan 16 adet daha sahte olduğuna inanılan paralar bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.