Girne'de olaylı gece

12.09.2018 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma neticesinde E.G.(E-25) bir taraf, A.A.(E-21), V.K.(E-26) ve O.B.G.(E-21) diğer taraf olmak üzere birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada E.G.(E-27) kavga eden arkadaşlarının ayrılmasını sağlamak amacıyla aracının bagaj kısmında muhafaza ettiği av tüfeğini korkutmak maksadıyla kavga eden şahısların üzerlerine çevirmek suretiyle kanunsuz olarak tasarruf edip taşımıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.