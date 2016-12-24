Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Aralık 2016 Cumartesi 07:52

Girne'de Kumar ve Trafik Suçu

Girne Polis Müdürlüğü, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit ederek haklarında yasal işlem başlattı.

Girne'de Kumar ve Trafik Suçu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GİRNE’DE 7 KİŞİYE KUMARDAN, 125 KİŞİYE TRAFİK SUÇUNDAN YASAL İŞLEM; 6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN…

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün akşam yapılan huzur operasyonunda, gece kulüpleri, diskotekler, kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin ise 500 aracı kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı altı aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Polisiye OlayPolis
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giyim ve Takı Çaldılar Giyim ve Takı Çaldılar
Göz, Ağır Cezada Yargılanacak Göz, Ağır Cezada Yargılanacak
Denizhan 25 gün hapis yatacak Denizhan 25 gün hapis yatacak
Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali
HASPOLAT’TA 4 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI HASPOLAT’TA 4 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAÇAK ELEKTRİK...
GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU GİRNE’DE GAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDU
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Giyim ve Takı Çaldılar
Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde “Koton” mağazasına giren iki kişinin, çeşitli bayan giyim ürünleriyle...

Haberi Oku