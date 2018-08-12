Girne'de intihar

12.08.2018 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de, Bal Döken Park alanının kuzey kısmında 40-45 yaşlarında, sakallı, esmer tenli kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs yaşamına son vermiş olarak bulundu. Aynı tarihte müteveffanın doktor tarafından yapılan dış muayenesinde cesedi üzerinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ceset otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.