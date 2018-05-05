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Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
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Girne'de fuhuş operasyonu
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Girne'de fuhuş operasyonu

3 kişi tutuklandı

Girne'de fuhuş operasyonu

3 kişi tutuklandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:03
Girne'de fuhuş operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Nisan - Mayıs ayı içerisinde Fas uyruklu iki kadını para karşılığı birçok erkekle ilişkiye girmesini sağlayan zanlılar Mahmut İnal, resmi eşi Souad Marraf ve Muradiye Alpaslan tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlılar Mahmut İnal, resmi eşi Souad Marraf ve Muradiye Alpaslan'ın 15 Nisan 2018 - 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fas uyruklu iki kadını, gün içerisinde birçok erkekle para karşılığında cinsel ilişkiye girmelerini sağlayarak fuhuşa teşvik edip fuhuş yolu ile geçim sağladıklarının tespit edildiğini aktardı. Polis zanlıların soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme taleb edilen süreyi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Mahmut İnalSouad MarrafMuradiye AlpaslanFuhuşGirne
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