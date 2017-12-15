Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109330
ALTIN
155.887
DOLAR
3.8643
STERLİN
5.1506
EURO
4.5480
Girne'de Cinsel Taciz İddiası
Girne'de Cinsel Taciz İddiası
Kenevir Soruşturması Tamamlandı
Kenevir Soruşturması Tamamlandı
Polisiye olaylar!
Akıncı Beşparmak Düşünce Grubu'nu kabul etti
Akıncı Beşparmak Düşünce Grubu'nu kabul...

Girne'de Cinsel Taciz İddiası

Boğazını sıkarak darp etti iddiası

Girne'de Cinsel Taciz İddiası

Boğazını sıkarak darp etti iddiası

15 Aralık 2017 Cuma 18:57
Girne'de Cinsel Taciz İddiası
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Zeytinlik bölgesinde dün meydana gelen olayda Sedat Dadük isimli zanlının iş arkadaşı 38 yaşındaki G.Y., isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının dün iş arkadaşı G.Y.’den kullanmak için cep telefonunu istediğini, alamayınca da cinsel içerikli küfürler yağdırdığını ve boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi. Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL şahsi kefalet imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.12.2017 20:08
Anahtar Kelimeler:
TacizDarpSedat Dadük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenevir Soruşturması Tamamlandı
Kenevir Soruşturması Tamamlandı
Bıçaklı Saldırganlar Tutuksuz Yargılanacak
Bıçaklı Saldırganlar Tutuksuz Yargılanacak
Gerçekler, 9 Yıl Aztekin, 15 Ay Hapis Yatacak
Gerçekler, 9 Yıl Aztekin, 15 Ay Hapis Yatacak

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim