Girne'de 6 Sürücü Trafikten Men Edildi

GİRNE’DE 6 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Girne Polis Müdürlüğü tarafından dün yapılan trafik kontrollerinde, alkollü araç kullanmaktan ötürü 6 sürücü trafikten men edildi.



Polis dün gece 20:00’de başlayıp, bu sabah 4:00’e kadar süren bir trafik denetimi gerçekleştirdi.



Trafik denetiminde, kontrol edilen bin 87 sürücünün 397’si sürücü rapor edildi.

Son Güncelleme: 30.01.2016 15:28