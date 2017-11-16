Gezer Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa Surlariçi Hürriyet Sokak üzerinde aralarında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu öfkesine yenik düşen 18 yaşındaki Ali Gezer, tasarrufunda bulundurduğu bira şişesini tartıştığı Ş.K.’nin yüzüne vurarak dişini kırdı. Tutuklanan zanlı bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlı Ali Gezer’in 12 Kasım tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar”, “ciddi darp”, “tecavüzkâr alet taşımak” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının aralarında çıkan tartışma sonucunda Ş.K’nin yüzüne bira şişesi vurarak dişini kırdığını belirtti. Polis memuru Parlak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verd