banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Geri gelip teslim oldu

Geri gelip teslim oldu

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:45
Geri gelip teslim oldu

Ali 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a giden ve aynı gün geri gelerek teslim olan Pakistanlı Tansır Ali, gözlatına alınarak bugün Lefkoşa’da mahmeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aytan Özoğlu, mesele ile ilgili ifade verdi. Polis, zanlının 10 Temmuz tarihinde Lokmacı Sınır Kapısından kalabalıktan faydanalarak geçiş yapıp askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra aynı gün Metehan Sınır Kapısından geri gelerek teslim olduğunu söyledi. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ifadeler alacaklarını açıklayarak, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Tansır AliGüney KıbrısLokmacı Sınır KapısıMetehan Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'dan çıkış yapamadı
Ercan'dan çıkış yapamadı
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
Yine uyuşturucu
Yine uyuşturucu
Bir tecavüz vakası daha
Bir tecavüz vakası daha
İşcan hırsızlıktan yakalandı
İşcan hırsızlıktan yakalandı
Ani ölüm
Ani ölüm
Sahte paraya hapis cezası
Sahte paraya hapis cezası
Turkan tutuksuz yargılanacak
Turkan tutuksuz yargılanacak
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim