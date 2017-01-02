Gemikonağı’nda Olaylı Gece

GEMİKONAĞI’NDA KASTİ HASAR



Gemikonağı’nda faaliyet gösteren “Efgalitto Bar” isimli iş yerinde dün gece müşteri olarak bulunan O.Ö.(E-55), alkollüyken “müşterilere rahatsızlık verdiği” gerekçesiyle mekânı terk etmesi konusunda kendisini uyaran İdris Oral’a sinirlenerek bara ve Oral’ın aracına kasti hasar verdi.Bunun üzerine O.Ö, aracından aldığı tornavida ile barın giriş kısmındaki üç camı, iki alüminyum çıtayı, bar içindeki muhtelif bardakları ve içki şişelerini kırdı, ayrıca park halinde bulunan İdris Oral’a ait aracın sol arka çamurluk kısmına tekme atarak, hasara uğrattı.Zanlı O.Ö. tutuklandı.