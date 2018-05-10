Gelener teminatı yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de önceki gün yaşanan olayda alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği Melih Deliküçük’ü uyluk kısmından yaralayan, üstüne kafa atarak dişini de kıran 21 yaşındaki zanlı Emir Gelener dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan olgularda önceki gün saat 17.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda zanlının parasını alamadığı gerekçesi tartıştığı Melih Deliküçük’ü tasarrufunda bulundurduğu bıçakla sol uyluk kısmını yüzeysel olarak yaraladığı, akabinde kafa atarak dişini kırdığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumlarının iyi olduğu, soruşturmanın tamamlandığı ifade edilerek, zanlının teminata bağlanması talep edildi. Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminatı ödeyemeyen zanlı