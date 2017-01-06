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06 Ocak 2017 Cuma 09:03

GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK

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GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK
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GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK 

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde Emin Ali Öğüt’ün  kalmakta olduğu ikametgahın kapısı T.Ö.(E-22) tarafından açılarak içeriye girildi ve içeriden  bir adet Samsung Note 2 marka cep telefonu çalındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.
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GeceHırsızlıkEv Açma
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