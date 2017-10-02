GECE KULÜBÜNÜ BASTI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Tolga Belet’in 29 Eylül tarihinde saat 22.30 raddelerinde Freedom Gece kulübü isimli yere giderek güvenlik görevlisi Ahmet Manga’yı önceden erkek kardeşi ile tartıştığı gerekçesi ile yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.