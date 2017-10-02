Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:01

GECE KULÜBÜNÜ BASTI

GECE KULÜBÜNÜ BASTI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Freedom Gece kulübü içerisinde olay çıkaran ve güvenlik görevlisini darp ederek burnunu kıran zanlı Tolga Belet tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Tolga Belet’in 29 Eylül tarihinde saat 22.30 raddelerinde Freedom Gece kulübü isimli yere giderek güvenlik görevlisi Ahmet Manga’yı önceden erkek kardeşi ile tartıştığı gerekçesi ile yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
GECE KULÜBÜNÜ BASTI
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ
SAHTE BULGAR TÜRK ÇIKTI SAHTE BULGAR TÜRK ÇIKTI
LOKMACI KAPISI’NDA SAHTE KİMLİK...1 TUTUKLU LOKMACI KAPISI’NDA SAHTE KİMLİK...1 TUTUKLU
LEFKOŞA’DA BİR İŞ YERİNİN AVLUSUNDA YANGIN ÇIKTI LEFKOŞA’DA BİR İŞ YERİNİN AVLUSUNDA YANGIN...
Yine Uyuşturucu Yine Uyuşturucu
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ

Haberi Oku