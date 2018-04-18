Gazimağusa’da yangın

17.04.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının güney kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Hüseyin ER’e ait 4 adet zeytin fidanı, yarım dönüm biçilmemiş buğday, Ali GÜZEL’e ait 6 dönüm anız, 5 zeytin fidanı tamamen, 2 zeytin fidanı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.