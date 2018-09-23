Gazimağusa’da uyuşturucu

22.9.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da şüpheli görülen A.O.K.’nin (E-31) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
23 Eylül 2018 Pazar 10:42
22.9.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da şüpheli görülen A.O.K.’nin (E-31) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.