Gazimağusa’da kundaklama

19.06.2018 tarihli Basın Bülteninde, aynı tarihte Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilemek suretiyle kundaklanmış, yangın iş yeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve çıkan yangın sonucu iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente branda yanarak zarar görürken, binanın iç kısımları ise islenerek hasar gördüğü bildirilmişti. Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen D.D.( E-41) ve G.K. (E-19) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.