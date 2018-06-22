Gazimağusa’da kavga

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA, 1 YARALI



Dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir oto galeri içerisinde çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.

B.Y. (E-33), Z. Y. (E-36), G.T. (E-23), A.T. (E-23), İ.B. (E-21), R.S. (E-20) ve İ.Ö. (E-32) bir taraf, diğer taraf olan A.O. (E-26) ve Ö.O. (E-26) trafik konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve tasarruflarında bulundurdukları tecavüz-i aletlerle vurmak suretiyle kavga etti.

Kavga sırasında Z.Y.’nin sağ el serçe parmağı ile bir dişi kırılarak vahim bedensel zarara uğradı. A.O. ise galeri içerisinde bulunan bir aracın ön camını kırmak suretiyle hasara uğrattı.

Adı edilenler tutuklandı.