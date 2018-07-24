Gazimağusa’da kasti hasar

23.07.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Beach Club önlerindeki yol içerisinde A.A.B.K.(E-22), alkollü içki tesiri altında bisikleti ile giderken kendisine korna çaldığı gerekçesi ile İbrahim AVCI’nın yönetimindeki aracın motor kaputunun üstüne bisikletini atmak sureti ile konu aracı hasara uğratıp, adı edilene tokat atmak suretiyle de adı edileni darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



23.07.2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa'da William Dreghorn isimli sokak üzerinde C.N.(E-33), kullanımında bulunan aracı ile süratli bir şekilde geri geri giderek “Monks Inn” isimli iş yerine ait masa ve sandalyelere kasten ve kanunsuz olarak çarparak sekiz adet plastik sandalyeyi ve bir adet çiçek saksısını kırıp hasara uğratmış akabinde de olay yerine gelen polisi darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.