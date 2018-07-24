banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92217
ALTIN
193.151
DOLAR
4.8899
STERLİN
6.4102
EURO
5.7221
Kayıp kişi bulundu
KAYIP KİŞİ BULUNDU
Gazimağusa’da kasti hasar
GAZİMAĞUSA'DA KASTİ HASAR
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
BAFRA VE HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Kayıp kişi bulundu
Kapat

Gazimağusa’da kasti hasar

Gazimağusa’da kasti hasar

24 Temmuz 2018 Salı 14:25
Gazimağusa’da kasti hasar

23.07.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Beach Club önlerindeki yol içerisinde A.A.B.K.(E-22), alkollü içki tesiri altında bisikleti ile giderken kendisine korna çaldığı gerekçesi ile İbrahim AVCI’nın yönetimindeki aracın motor kaputunun üstüne bisikletini atmak sureti ile konu aracı hasara uğratıp, adı edilene tokat atmak suretiyle de adı edileni darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.            

23.07.2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa'da William Dreghorn isimli sokak üzerinde C.N.(E-33), kullanımında bulunan aracı ile süratli bir şekilde geri geri giderek “Monks Inn” isimli iş yerine ait masa ve sandalyelere kasten ve kanunsuz olarak çarparak sekiz adet plastik sandalyeyi ve bir adet çiçek saksısını kırıp hasara uğratmış akabinde de olay yerine gelen polisi darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
Ercan'dan çıkış yapamadı
Ercan'dan çıkış yapamadı
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
Güzelyurt’ta uyuşturucu
Güzelyurt’ta uyuşturucu
Hazar tutuksuz yargılanacak
Hazar tutuksuz yargılanacak
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
Ahmed tutuklu yargılanacak
Ahmed tutuklu yargılanacak
Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak
Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim