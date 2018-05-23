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Gazimağusa’da iş kazası
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Gazimağusa’da iş kazası

1 yaralı

Gazimağusa’da iş kazası

1 yaralı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55
Gazimağusa’da iş kazası

GAZİMAĞUSA’DA İŞ KAZASI…1 YARALI 
 

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Dün saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren Ekor Unlu Mamulleri Ltd isimli işyerinde, elektrik teknisyeni olarak çalışan Metin Uzun (E-38), işyerine ait klimalara servis yaptığı sırada dengesini kaybederek çalışmakta olduğu iskelenin ikinci katından düştü. 

Olayda yaralanan, başparmağı ve el bileğinde kırık tespit edilen Uzun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisine gözetim altına alındı. 

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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