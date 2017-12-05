GAZİMAĞUSA’DA ÇEK SAHTELEME



Gazimağusa’da 2016 yılı içerisinde, Res-Tur Ltd’ ait 14 adet boş yaprağı bulunan çek defterini bularak çalan ve iki çek yaprağı üzerinde sahteleme yaparak her biri üzerine bir başka şahsın adıyla 2 bin Amerikan Doları yazıp arkadaşına veren ve çekleri iki ayrı iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürerek sahte davranışla para temin eden M.A. (E-36) ve G.Ö. (K-30) tutuklandı.