Gazimağusa’da, U.A.Y.’nin (E-23), 6 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında iki ayrı öğrenci yurdunda, kendisini başka biri olarak tanıtarak sahte isimle sözleşmelere imza atıp borç bıraktığı belirlendi.

GAZİMAĞUSA’DA BİR KİŞİ SAHTE KİMLİKLE YURTTA KALIP BORÇ BIRAKTI



Polis Basın Bülteni’ne göre, U.A.Y.’nin, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı öğrenci yurdunda, kendisini başka şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahısların kimliğine büründüğü, kendisini tanıttığı isimler adına sahte olarak düzenlenen sözleşmelere imza atıp, sahte davranışla kayıt temin ettikten sonra, yurtlarda kalıp adı edilenler adına borç bırakmak suretiyle sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edildi.Zanlı tutuklandı.