Gazimağusa ve Lefkoşa’da Hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinden, muhtelif markalardaki 140 karton sigara ve kasadan 800 TL nakit para çalındı.Gazimağusa ve Lefkoşa’da hırsızlık









Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinden, muhtelif markalardaki 140 karton sigara ve kasadan 800 TL nakit para çalındı.



Öte yandan Lefkoşa’da meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise, Lütfiye Dede’nin bir işyerindeki kasada unuttuğu çantasından 300 TL nakit parayı çalan K.M. (K-37) tutuklandı.