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11 Mayıs 2017 Perşembe 15:12

GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

GAZİMAĞUSA VE İSKELE'DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU
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GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında gece kulüplerinde gerçekleştirilen kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde kontrol edilen 300 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde düzenlene operasyonlarda ise kumarhane ve bet ofisleri kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik denetimlerinde ise 280 araç sürücüsünden 18’i hakkında ileri işleme gidildi.


 
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