Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu

13.07.2018 tarihinde, 15.00 – 15.30 saatleri arasında, Gazimağusa'da İ.G.G.'ye (E-24) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.07.2018 tarihinde, 17.30-18.00 saatleri arasında, Gazimağusa'da R.D. (E-23) ve A.D.’ın (E-23) bulunduğu ikametgahta ve üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada, toplam 932.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

14.07.2018 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence merkezine polis tarafından yapılan kontrolde Y.H.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



13.07.2018 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ne giriş yapmakta olan Ş.K.’nin (E-35) üzerine, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.