Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık

GAZİMAĞUSA, KARPAŞA VE GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK

Gazimağusa’da 18 Mayıs’ta 08:00-17:00 saatleri arasında H.D.’nin (K-58) temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden ziynet eşyaları ile parfüm çaldığı tespit edildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, H.D. tutuklandı.

C.K. (E-24) Karpaşa köyünün güney kısmında İkidere mevkiinde Hasan Şanoğlu'na ait tarladan rulo balya çalmaktan tutuklandı.



Öte yandan Gönyeli’de A.S.(E-28) ve H.S.(E-28), dün birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek askeri birlik içerisinde hurda olarak muhafaza edilen demir pencere çerçeveleri ile demir ranza malzemelerini çaldıkları tespit edilerek tutuklandı.