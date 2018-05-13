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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
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Gazimağusa'da intihar
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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

2 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

2 kişi tutuklandı

13 Mayıs 2018 Pazar 10:24
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

12.05.2018 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa Akyar Kara Giriş Kapısında N.G. (E-36) ve Ç.Ö. (E-29), bir araç ile KKTC’ye giriş yaptıkları sırada, araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri, 27 gram ağırlığında kokain, 975 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araç içerisinde hintkeneviri ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

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