Gazimağusa'da telefon hırsızlığı

06-23.06.2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Telsim GÜLSEREN Shop isimli işyerinden bir adet cep telefonu çalınmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.K. (E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
09 Eylül 2018 Pazar 11:40
06-23.06.2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Telsim GÜLSEREN Shop isimli işyerinden bir adet cep telefonu çalınmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.K. (E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.