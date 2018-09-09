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Gazimağusa'da telefon hırsızlığı

1 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da telefon hırsızlığı

1 kişi tutuklandı

09 Eylül 2018 Pazar 11:40
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı

06-23.06.2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren   Telsim GÜLSEREN Shop isimli işyerinden   bir adet cep telefonu çalınmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.K. (E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

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