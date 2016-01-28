Gazimağusa'da Sahtekarlıkla Para Temini

GAZİMAĞUSA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



Gazimağusa’da Akyar kara giriş kapısı ara bölgesinde M.S.(E-57), Güney Kıbrıs’ta sakin Kostakis Nourou’ya kendisini “yatırımcı” olarak tanıttı.



M.S bunun ardından Nourou’ya, karşılığında sterlin biriminden para vereceği vaadinde bulunup 2 bin 800 Euro parayı sahtekarlıkla temin etti.



Polis M.S.’nin arandığını duyurdu

Son Güncelleme: 28.01.2016 18:07