Gazimağusa'da Sahtekarlıkla Para Temini

GAZİMAĞUSA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
Gazimağusa’da Akyar kara giriş kapısı ara bölgesinde M.S.(E-57), Güney Kıbrıs’ta sakin Kostakis Nourou’ya kendisini “yatırımcı” olarak tanıttı.
M.S bunun ardından Nourou’ya, karşılığında sterlin biriminden para vereceği vaadinde bulunup 2 bin 800 Euro parayı sahtekarlıkla temin etti.
Polis M.S.’nin arandığını duyurdu
Gazimağusa’da Akyar kara giriş kapısı ara bölgesinde M.S.(E-57), Güney Kıbrıs’ta sakin Kostakis Nourou’ya kendisini “yatırımcı” olarak tanıttı.
M.S bunun ardından Nourou’ya, karşılığında sterlin biriminden para vereceği vaadinde bulunup 2 bin 800 Euro parayı sahtekarlıkla temin etti.
Polis M.S.’nin arandığını duyurdu
Son Güncelleme: 28.01.2016 18:07