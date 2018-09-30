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Gazimağusa'da ölüm

Gazimağusa'da ölüm

30 Eylül 2018 Pazar 10:38
Gazimağusa'da ölüm

29.09.2018 tarihinde, saat 01:00 sıralarında,  Gazimağusa’da sakin Yaşar TAŞ (E-42) ikametgahının önünde, aniden rahatsızlanmasına müteakip kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 03.30 yaşamını yitirmiştir. Müteveffanın cesedi otopsi maksatları için   Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.         

 

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