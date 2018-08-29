Gazimağusa'da olaylı gece

28.08.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Devlet Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan İ.S.(E-39)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından kontrol yapılacağını fark eden araçta yolcu olarak bulunan Ö.O.(E-22)’nun, tasarrufunda bulunan bir adet 7,65 mm çapındaki tabanca ile 8 adet canlı mermiyi yol kenarına attığı tespit edilmiştir. Yine aynı yerde A.O. (E-26) kullanımındaki araca binmeye çalışan J.İ.(E-24) polisleri fark etmesi üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştır. A.O. ise araçta arama yapmak isteyen görevli polislere zorluk çıkararak polisi görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıslar ve kardeşinin tutuklandığı gerekçesiyle polislere şiddet tehdidinde bulunan Y.O.(E-38) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.