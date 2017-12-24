banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da Kavga
Kapat

Gazimağusa'da Kavga

1 kişi yaralandı, 6 kişi tutuklandı. 1 kişi de aranıyor

Gazimağusa'da Kavga

1 kişi yaralandı, 6 kişi tutuklandı. 1 kişi de aranıyor

24 Aralık 2017 Pazar 14:27
Gazimağusa'da Kavga
banner238

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA…1 YARALI, 6 TUTUKLU VAR… BİR KİŞİ DE ARANIYOR
 

Gazimağusa’da bu sabaha yakın bir restoranda iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Polis, 6 kişinin tutuklandığını, bir kişinin de arandığını açıkladı.
 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’daki bir restoranda iki taraf arasında kavga çıktı. Taraflardan M.A.(E-25), S.T.(E-33),  B.T. (E-20) ile diğer taraf M.K.U.(E-25), H.G.(E-42), B.Ç.(E-28) ve Z.K.’nin (E-52) alkollü olduğu kaydedildi. 
 

B.Ç.’nin burnu kırılırken, 6 kişi tutuklandı. Polis,  Z.K.’yi arıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
Park Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı
Park Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim