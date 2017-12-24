Gazimağusa'da Kavga

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA…1 YARALI, 6 TUTUKLU VAR… BİR KİŞİ DE ARANIYOR



Gazimağusa’da bu sabaha yakın bir restoranda iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Polis, 6 kişinin tutuklandığını, bir kişinin de arandığını açıkladı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’daki bir restoranda iki taraf arasında kavga çıktı. Taraflardan M.A.(E-25), S.T.(E-33), B.T. (E-20) ile diğer taraf M.K.U.(E-25), H.G.(E-42), B.Ç.(E-28) ve Z.K.’nin (E-52) alkollü olduğu kaydedildi.



B.Ç.’nin burnu kırılırken, 6 kişi tutuklandı. Polis, Z.K.’yi arıyor.