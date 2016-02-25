Gazimağusa'da Kaşif'in Araçları Yakıldı

REFLEX CONSTRUCTION'A AİT ARAÇLAR YAKILDI



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Gazimağusa'da Eski Bakan ve Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif'in oğlu Börke Kaşif'e ait REFLEX CONSTRUCTION'a ait araçlar bugünün ilk saatleri arasında saat 01:30 sıralarında kimliği meçhul kişi veya kişilerce yakıldı.



Gazimağusa girişinde bulunan ve REFLEX Construction tarafından inşaatı yapılan yurt inşaatında park halindeki kamyon ve tanker yakıldı. Çıkan yangın neticesinde kamyon ve tanker tamamen hurdaya dönerken iş makineleri de yangından zarar gördü.



KAŞİF : HİÇ KİMSEYLE HUSUMETİMİZ YOK



Yangın anında olay yerine gelen UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif hiçkimseyle husumetleri olmadığını ve kimseden şüphelenmediklerini belirttiği olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.











Son Güncelleme: 25.02.2016 07:22