Gazimağusa'da huzur operasyonu

19.11.2018 tarihinde, 14:00-18:00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde Trafik ve Asayiş Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon çerçevesinde 2 kumarhanede yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 3 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 350 araç kontrol edilerek 121 araç sürücüsünün işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem yapılmıştır.