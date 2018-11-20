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Gazimağusa'da huzur operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA HUZUR OPERASYONU
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Gazimağusa'da huzur operasyonu

Gazimağusa'da huzur operasyonu

20 Kasım 2018 Salı 10:22
Gazimağusa'da huzur operasyonu

19.11.2018 tarihinde, 14:00-18:00 saatleri arasında  Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde Trafik ve Asayiş Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon çerçevesinde 2 kumarhanede yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması  yasak 3 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir.  Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde  ise 350 araç kontrol edilerek 121 araç sürücüsünün işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem yapılmıştır.

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