Gazimağusa'da huzur operasyonu

19.11.2018 tarihinde, 14:00-18:00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde Trafik ve Asayiş Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon çerçevesinde 2 kumarhanede yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 3 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 350 araç kontrol edilerek 121 araç sürücüsünün işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem yapılmıştır.
20 Kasım 2018 Salı 10:22