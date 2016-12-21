Gazimağusa'da Hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulunan G.Ş.(E-21) ve K.K. (K-18), işyeri içerisindeki reyonlarda bulunan muhtelif miktarda süs ve mutfak eşyasını sırt çantalarına gizleyerek, çaldı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulunan G.Ş.(E-21) ve K.K. (K-18), işyeri içerisindeki reyonlarda bulunan muhtelif miktarda süs ve mutfak eşyasını sırt çantalarına gizleyerek, çaldı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.