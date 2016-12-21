Gazimağusa'da Hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulunan G.Ş.(E-21) ve K.K. (K-18), işyeri içerisindeki reyonlarda bulunan muhtelif miktarda süs ve mutfak eşyasını sırt çantalarına gizleyerek, çaldı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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