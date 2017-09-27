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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:03

GAZETE HABERLERİ MAĞDURLARI UYANDIRDI

GAZETE HABERLERİ MAĞDURLARI UYANDIRDI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğundaymış gibi gösterip farklı kişilere kiralayan zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahtekârlıkla temin ettiği para miktarı gün geçtikçe artıyor. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy Temmuz – Eylül 2017ayları içerisinde Lefkoşa’da kiralık ev sitelerine aslında kiralama yetkisi olmadığı başka evlerin resimlerini kullanarak Lapis Emlak adı altında yayınlayarak kiralayan Lapis Emlak Direktörü zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahte kiralama sözleşmeleri ile kiralayarak sahtekârlıkla 49 550 TL para aldığını söyledi. Polis zanlının tutuklandığı haberini gazetelerden öğrenen mağdurların polise giderek şikayette bulunduğunu ve her gün yeni şikayetler polise intikal ettiğini söyledi. Polis memuru Gümşsoy zanlının aleyhine gelen şikâyetlere yenisinin eklenebileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
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GAZETE HABERLERİ MAĞDURLARI UYANDIRDI
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