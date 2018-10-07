Gaspcılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen ve Girne'de Baldöken araç park yerinde park halindeki aracın camlarını kırarak soygun suçunu işleyen ve daha sonra kendilerini fark eden araç sahibine bıçak cekerek yanındaki arkadaşının da telefonunu çalan zanlılar Alpaslan Kuşçu ve Murat Kazcı, tutuklandı. Kuşçu ve Kazcı bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlılar Alpaslan Kuşçu ve Murat Kazcı’nın “Gasp”, “Soygun”, “Kasti hasar”, “Sirkat” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların 6 Ekim tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne Baldöken isimli araç park yerindeki Aylin Akdeniz’e ait park halindeki LT 941 plakalı aracın camlarını taşlarla kırarak 500 TL hasara uğrattıklarını söyledi. Döşenci, zanlıların araç içinden 300 Euro nakit para, 2 adet güneş gözlüğü, cd çalar seti ve bayan cüzdanını çalarak araç sahibinin eşi tarafından fark edildiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların fark edildiklerini anlayınca çaldıkları eşyalarla Girne Yat Limanı’na doğru koştuklarını o esnada gaspa uğrayan araç sahibi ve eşinin yardımına bölgedeki bir garsonun koştuğunu ifade etti. Zanlı Alpaslan Kuşçu’nun yakalandığı esnada cebinden çıkardığı boyutu tespit edilemeyen bıçakla, G.D., ve M.H., isimli kişilere saldırdığını kaydeden Döşenci, zanlı Murat Kuşçu’nun M.H.’ye yumruk vurarak 2 bin TL değerindeki cep telefonunu da çalarak olay yerinden kaçtıklarını dile getirdi. Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların olay yerinden kaçmayı başardıklarını M.H.’ye ait cep telefonunu ise Girne’de faaliyet gösteren bir tefloncuya satarak 300 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Döşenci, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu ifade ederek zanlıların bu aşamada 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.