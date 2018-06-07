Gargınsu teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

TC vatandaşı ve uyuşturucu suçundan dolayı kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a giden Murat Gargınsu bugün sabah Lokmacı Kapısı’na gelerek polise teslim oldu. “Askeri yasak bölge ihlali ve mahkeme emrine riayetsizlik” suçlamalarını kabul eden zanlı bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Aytan Özoğlu, zanlının 2015 yılında uyuşturucu suçundan dolayı bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı koyduğunu ancak zanlının Rum tarafından evli olduğu eşinin hamile olması nedeniyle 2016 yılı Şubat ayında Lokmacı Kapısı civarından Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi. Zanlının dün sabah Lokmacı Kapısı’na gelerek teslim olduğunu kaydeden polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının Rum tarafından eşi ve 9 aylık bir kızı olduğunu, anne ve babasının ise KKTC’de bulunduğunu, kendisinin TC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad, daha önceki teminat şartının etkili olmadığını ifade ederek, bu kez iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile teminata bağladı. Zanlının yurt dışına çıkışı da yasaklandı.