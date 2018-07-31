banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96952
ALTIN
193.259
DOLAR
4.9113
STERLİN
6.4439
EURO
5.7478
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
GİRNE'DE YASA DIŞI BET OPERASYONU
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST YARGILANACAK
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı
GARDİYAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
Günsun’un yeni suçları çıktı
GÜNSUN'UN YENİ SUÇLARI ÇIKTI
banner282

Gardiyan hırsızlıktan yakalandı

Gardiyan hırsızlıktan yakalandı

31 Temmuz 2018 Salı 17:26
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı

Gardiyan hırsızlıktan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC Merkezi cezaevinde görevli gardiyan zanlı Zeki Öztürk yakıt hırsızlığından yakalandı. Öztürk bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı 30 Temmuz tarihinde saat 11.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa'da yapılan takip ve operasyon neticesinde Göçmenköy'de faaliyet gösteren Alpet Petrol İstasyonunda Cezaevi’nde görevli Gardiyan Zeki Öztürk’ün, tasarrufunda bulunan ve şahsına ait bidon içerisine 90 TL değerinde 22 LT Euro dizel akaryakıt koyduğunu söyledi. Polis yapılan takipte zanlının kullanımında bulunan RHA 3334 plakalı araca ise 60 TL değerinde 14,5 LT Euro dizel akaryakıt koyduktan sonra, Cezaevi’ne ait akaryakıt kartından toplam 150 TL ödeyerek, 90 TL değerinde 22 litre Euro dizel çaldığını söyledi. Polis yapılan takip de, ayni gün konu şahsın 22 litrelik akaryakıt bidonunu adına kayıtlı bulunan ve Merkezi Cezaevi’nin oto parkında bulunan GP 613 plakalı van aracına koyduğu sırada suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve GP 613 plakalı aracında kullanmak için Temmuz 2018 ayı içerisinde benzer suçu iki kez daha yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taçlı zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yanı sıra, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı Ali Hidayet, müvekkilinin Narkotik Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Şubesi’nde sorgulandığını ve polis subayı tarafından şiddet ve baskıyla ifadesinin alındığını ileri sürdü.

Polis memuru Necip Taşlı, zanlının ifadesinin alınmasının ardından, doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp izi olmadığına dair ifade olduğunu kaydetti.

Huzurunda verilen beyan ve şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Cezaevinde Görevli GardiyanZeki ÖztürkYakıt Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralama soruşturması sürüyor
Yaralama soruşturması sürüyor
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
Günsun’un yeni suçları çıktı
Günsun’un yeni suçları çıktı
Girne’de yasa dışı bahis ve kumar oynatan kişi tutuklandı
Girne’de yasa dışı bahis ve kumar oynatan kişi tutuklandı
Cezaevinde hırsızlık
Cezaevinde hırsızlık
3 kök hintkeneviri ile yakalandı
3 kök hintkeneviri ile yakalandı
Sahte evrak düzenleyen kişi tutuklandı
Sahte evrak düzenleyen kişi tutuklandı
32 yaşında hayatını kaybetti
32 yaşında hayatını kaybetti
1 yıl hapis yatacak
1 yıl hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim