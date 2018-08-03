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Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış
GARDİYAN 5 KEZ DAHA MAZOT...
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Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış

Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış

03 Ağustos 2018 Cuma 17:14
Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış

Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC Merkezi cezaevinde görevli gardiyan zanlı Zeki Öztürk yakıt hırsızlığından yakalanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı 30 Temmuz tarihinde saat 11.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa'da yapılan takip ve operasyon neticesinde Göçmenköy'de faaliyet gösteren Alpet Petrol İstasyonunda Cezaevi’nde görevli Gardiyan Zeki Öztürk’ün, tasarrufunda bulunan ve şahsına ait bidon içerisine 90 TL değerinde 22 LT Euro dizel akaryakıt koyduğunu söyledi. Polis yapılan takipte zanlının kullanımında bulunan RHA 3334 plakalı araca ise 60 TL değerinde 14,5 LT Euro dizel akaryakıt koyduktan sonra, Cezaevi’ne ait akaryakıt kartından toplam 150 TL ödeyerek, 90 TL değerinde 22 litre Euro dizel çaldığını söyledi. Polis yapılan takip de, ayni gün konu şahsın 22 litrelik akaryakıt bidonunu adına kayıtlı bulunan ve Merkezi Cezaevi’nin oto parkında bulunan GP 613 plakalı van aracına koyduğu sırada suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve GP 613 plakalı aracında kullanmak için Temmuz 2018 ayı içerisinde benzer suçu 5 kez daha yaptığını ve 450 TL değerinde mazot aldığı itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Necip Taçlı zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davsın da hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Kktc Merkezi CezaeviGardiyanZeki ÖztürkMazotçaldıHırsız
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