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Gannavuri eken turiste suçüstü!

Suçüstü yakalandı

Gannavuri eken turiste suçüstü!

Suçüstü yakalandı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:43
Gannavuri eken turiste suçüstü!

Gannavuri eken turiste suçüstü!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Edremit’de bir sokak içinde ağaçlar arasına gizlenmiş bir kök hintkenevirini sularken yakalanan ülkemizde turist olarak bulunan zanlı Cengizan Teski suçüstü tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Cengizhan Teski’nin 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Edremit’te Şht. Recep Sokak üzerinde ağaçlar arasına gizlenmiş saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü bitkiyi, elinde iki bidon su ile sulamaya giderken, polis tarafından suçüstü tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Bayram, zanlının polisi görüp, koşarak kaçmaya başladığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını kaydetti. Polis tutuklanan zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin ardından doktor kontrolünden geçirildiğini ve tutuklamasırasında yere düşmesi sonucunda çenesinde oluşan yaraya dikiş söyledi. Polis Çavuşu Mehmet Bayram, tutuklama sırasında görevli polis memuru İbrahim Atabek’in yaralandığını belirtti. Polis çavuşu, zanlının gönüllü ifadesinde üç adet hintkeneviri bitkisi ektiğini ve ikisinin kuruyup, birinin ise 130 santime kadar büyüttüğü itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Bayram, uyuşturucu olduğuna inanılan bitkinin analize gönderileceğini ve zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Polis zanlının bir otelde çalışma izinli çalıştığını ancak işyerinin çalışma iznini iptal ettiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Ailevi sorunlarım var. Çok pişmanım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Yargıç Temay Sağer tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cengizan TeskiHintkeneviri
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