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Galipoğlu’na tokat gibi ceza

Galipoğlu’na tokat gibi ceza

23 Ekim 2018 Salı 17:14
Galipoğlu’na tokat gibi ceza

Galipoğlu’na tokat gibi ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 1 yıl önce meydana gelen ve kırmızı ışıkta alkol ve uyuşturucu hap tesiri altında kullandığı aracı ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak 1 kişinin ölümüne diğerlerinin de yaralanmasına sebep olan sanık Gizem Galipoğluları aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak”, “Dikkatsiz sürüş”, “Alkollü sürüş”, suçlamaları başta olmak üzere 8 ayrı davadan itham söyledi. Aksun, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Başkan Fadıl Aksun, Anayasa’da herkesin vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğuna değinip, “Nüfus olarak küçük olan ülkemizde ölümle neticelenen trafik kazaları toplumda büyük üzüntü yaratmakta” dedi. Başkan Fadıl Aksun, yaygın suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Aksun, kazanın oluş şekline vurgu yapıp, sanığın alkol oranını 5 katı aştığına, 50 kilometre hız tahdidi olan yerde 67 ile 74 kilometre hızla sürüp, trafik hacmi en yoğun olan caddede kırmızı ışık ihlali yapıp, yayalara çarptığına dikkat çekti. Aksun, sanığın kusurlarının oldukça ağır olduğuna işaret edip, sanığın trafik canavarı gibi hareket ettiğini üzülerek gözlemlediklerini söyledi.

Başkan Fadıl Aksun, kazanın oluş şeklini, hız limitini aşmasını, alkol limitinin 5 katını aşmasını, kırmızı ışık ihlali yapıp, trafik hacminin en yoğun olduğu caddeye giriş yapmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Aksun, sanığın üzgün, pişman, vicdan azabı içinde oluşunu ise lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, yaygın suçlarda kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Fadıl Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Aksun, ayrıca sanığın tahliye olduğu tarihten itibaren 5 yıl ehliyetine el konulması ve trafikten men edilmesine emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza 20 Ekim 2017 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Atatürk Caddesi’nde Yenişehir ışıklarının yakınında 27 yaşındaki Gizem Galipoğluları’nın, yönetimindeki ME 766 plakalı araç ile batı istikametine doğru 262 promil alkollü, dikkatsiz, tehlikeli, süratli ve kırmızı ışık ihlali yapıp, seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, orta refüje çıkıp, o esnada güneye doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Abdul Rahman Murad (E-18), Maen Al Soboh (E-20), Rami Khaldoon Ragheb (E-24) ve Khaled Dayate’ye (E-19) çarpmasıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucunda Abdul Rahman Murad hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Gizem GalipoğlularıKazaölümCezaHapis
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