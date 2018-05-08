Fuhuş soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir evde para karşılığı yabancı kadınları pazarladığı bilgisi üzerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 37 yaşındaki Mahmut İnal, 29 yaşındaki Fas uyruklu Souad Marraf İnal ve 63 yaşındaki Muradiye Alpaslan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar, bugün teminat talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Fas uyruklu 21 yaşındaki K.B. ile 20 yaşındaki M.D.’yi Nisan ve Mayıs ayları arasında birçok erkekle 200 ve 600 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmelerini sağladıkları ortaya çıkan zanlılar bugün yine yargı önündeydi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, zanlılar Mahmut İnal, Souad Marraf İnal ve Muradiye Alpaslan’ın “Fuhuşa Teşvik” ve “Fuhuş Yolu İle Geçim Sağlama” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Mahmut İnal’ın 2011 yılında “Fuhuşa Teşvik” suçundan yargılanarak 15 gün hapis cezası ve para cezasına mahkûm olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların işledikleri suçların yaygınlaştığına değinerek, zanlı Mahmut İnal’ın benzer suçlardan sabıkası olduğuna vurgu yaptı. Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar zanlı Mahmut İnal’ın 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mesutoğlu zanlılar, Muradiye Alpaslan ve Souad Marraf İnal’ın yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak ikişer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 20’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahmut İnal 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilirken, 29 yaşındaki Fas uyruklu Souad Marraf İnal ve 63 yaşındaki Muradiye Alpaslan’da mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyerek cezaevine gönderildi.