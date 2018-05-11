Firariyi Güney'e kaçırdılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sağlık şikâyeti ile götürüldüğü hastaneden firar eden Yılmaz Gümüş’ü Güney Kıbrıs’a kaçırdıkları ortaya çıkan İsmail Oktan ve Süleyman Konyalıoğlu bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 8 Mayıs tarihinde KKTC’ye kanunsuz giriş suçundan dolayı tutuklu bulunan ve kontrol için götürüldüğü Akçiçek Hastanesi’nden firar eden Yılmaz Gümüş’e yardımcı olduklarını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada Pınarbaşı köyünde yaşayan zanlı Konyalıoğlu’nun Gümüş’e kaçması için yardım ettikten sonra 9 Mayıs tarihinde İsmail Oktan ile birlikte Güneye geçtiklerini belirlendiğini açıkladı. Polis, Pınarbaşı köyünde arama ve soruşturma yapıldığını, Gümüş’ün köyde görüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, iki zanlının 10 Mayıs tarihinde Güneye geçmek isterken yakalandıklarını söyledi. Soruşturma başlattıklarını, iki zanlının cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Ekim 2003 tarihinde kıskançlık nedeniyle, kız arkadaşının ikamet ettiği Londra’nın Stoke Newington bölgesindeki apartman dairesini kundaklayan ve o zaman 32 yaşında olan Yılmaz Gümüş, üç kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 2004 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yılmaz Gümüş’ün 3 yıldır ülkemizde kaçak yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2005 yılında üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve kendi isteği ile Türkiye’ye iade edildikten sonra oradan da firar ederek 2015 yılında KKTC’ye kaçan Yılmaz Gümüş, geçtiğimiz gün KKTC'de tespit edilmişti. Yılmaz Gümüş, Girne’de mahkemeye çıkarılmış ve “Kanunsuz Yollardan KKTC’ye Giriş” ve “Sahte Resmi Belge Düzenleme” suçlarından tutukluluk emri alınmıştı.