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Film gibi uyuşturucu operasyonu

Film gibi uyuşturucu operasyonu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:17
Film gibi uyuşturucu operasyonu

Film gibi uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alınan ihbar üzerine süpheli görülen ve takibe alan bir araçta yapılan aramada Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen madde bulunması üzerine araçta bulunan zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün ile söz konusu zanlılara uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen zanlılar Ömer Ali Karakaya, Aynur Kurtoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Kamil Yıldırım’ın kullanımında bulunan aracın durudurulmak istediğini ancak zanlının durmayarak trafikde tehlike arz edecek şekilde kaçtığını söyledi. Polis takip edilen zanlıların Girne merkezde polis arabası ile önleri kesilerek durdurulduğunu ve araçtan inerek kaçmaya çalıştıkları esnada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Atabek araçta yapılan aramada 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada 27 Eylül tarihinde Güzelyurt’ta ve 23 Kasım tarihinde Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meseleleri ile bağlantılı olarak aranmakta olan zanlı Ömer Ali Karakaya’nın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Karakaya’nın ikametgahına gerçekleştirilen operasyonda polisi fark eden ve konu evde Karakaya ile birlikte kalan zanlı Aynur Kurtoğlu’nun polisi fark etmesi üzerine tasarufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi halı üzerine dökmeye çalışırken suçüstü yakalandığını aktardı. Polis ev içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5580 TL ve 80 euro para bulunarak emare yapıldığınıda mahkemeye beyan etti.

Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu incelenemesi gereken telefon dökümleri ve analize gönderilmesi gereken emareler bulunduğunu, ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kamil Yıldırım kendisini durdurmak isteyenlerin polis olduğunu bişlmediğini bu nedenle kaçtığını ayrıca araçta bulunan maddenin çay olduğunu iddia etti. Zanlı Ömer Ali Karakaya ise bulunan paranın satmış olduğu arabasından aldığı para olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kamil YıldırımErdal Leblebicioğlu Nurullah Kemal AkgünÖmer Ali KarakayaAynur KurtoğluUyuşturucu
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