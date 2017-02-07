Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Şubat 2017 Salı 14:43

Film Gibi Operasyon

Aracını polislerin üzerine sürdü..

Film Gibi Operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Film Gibi Operasyon

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da filmleri aratmayacak bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. Yenişehir ışıklarında aracı içerisinde uyuşturucu tesiri altında uyuya kalan ve polisin dikkatini çeken zanlı Deniz Güngör yanına gelen polislerin kendisini uyandırması üzerine aracını polislerin üzerine sürdü. Aracın hareket etmesi üzerine parmağı kapıya sıkışan polis memuru İbrahim Atabek’in parmağı kırılırken olay yerinde bulunan diğer polis memuru Hüseyin Osum aracın üzerinde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Osum’un aracın kontağına ulaşıp aracı durdurması üzerine kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalandı. Tutuklanan zanlı Deniz Güngör bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Osum olayla ilgili bulguları aktardı. Osum huzurda bulunan zanlı Deniz Güngör’ün 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Yenişehir ışıklarında yol ortasında aracı ile uyuya kaldığını söyledi. Polis zanlının şüpheli görülmesi üzerine yanına gidildiğini ve aracın çalışır vaziyette olduğunu kendisinin ise baygın bulunduğunu belirtti. Zanlının uyandırıldığında polisi görmesi üzerine aracı ile kaçmaya çalıştığını aracın hareket etmesi üzerine olay yerinde bulunan polis memuru İbrahim Atabek’in el parmağının kapı arasına sıkışarak kırıldığını ifade etti. Polis kendisinin de aracın ön tarafında olduğu için aracın kaput kısmına düşerek asılı kaldığını ve 200 metre sürüklendiğini söyledi. Polis daha sonra aracın yanına geçerek zanlıya dur dediğini ancak durmadığını ancak aracın kontak kısmına uzanarak kontağı kapattığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Osum zanlının aracın durması üzerine kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak durdurulduğunu, çıkan arbedede yere düşmesi üzerine burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını ifade etti. Polis olayın akabinde zanlının doktora görüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını aktardı. Polis zanlının huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise kâğıt arasında paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunduğunu ayrıca 3 adet de ucu yanık içerisinde uyuşturucu kalıntısı düşünülen sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hüseyin Osum zanlının konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da görev yeri olan bir cadde de yol kenarlarını süpürürken bulduğunu ve içinden bir sigara sarıp içtiği itirafında bulunduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı Hasan Mesutoğlu soruşturma maksatlı talep edilen süreye itirazı olmadığını ancak müvekkilinin makul güç kullanıldığı söylemi altında darp

edilip burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirterek bu konuda bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca avukatın talep ettiği darp iddiaları ile ilgili bir tahkikat başlatılmasına emir verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
LefkoşaUyuşturucuOperasyonuDeniz Güngör
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPERASYON DERİNLEŞTİ! OPERASYON DERİNLEŞTİ!
TABURCU OLDU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ! TABURCU OLDU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
YEMİNLİ İFADEYLE KENDİNİ SAVUNACAK YEMİNLİ İFADEYLE KENDİNİ SAVUNACAK
Toi Tutuklu Yargılanacak Toi Tutuklu Yargılanacak
Tecavüze 9 Yıl! Tecavüze 9 Yıl!
Tecavüze 9 yıl! Tecavüze 9 yıl!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

OPERASYON DERİNLEŞTİ!

Haberi Oku