Film Gibi Operasyon

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da filmleri aratmayacak bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. Yenişehir ışıklarında aracı içerisinde uyuşturucu tesiri altında uyuya kalan ve polisin dikkatini çeken zanlı Deniz Güngör yanına gelen polislerin kendisini uyandırması üzerine aracını polislerin üzerine sürdü. Aracın hareket etmesi üzerine parmağı kapıya sıkışan polis memuru İbrahim Atabek’in parmağı kırılırken olay yerinde bulunan diğer polis memuru Hüseyin Osum aracın üzerinde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Osum’un aracın kontağına ulaşıp aracı durdurması üzerine kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalandı. Tutuklanan zanlı Deniz Güngör bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Osum olayla ilgili bulguları aktardı. Osum huzurda bulunan zanlı Deniz Güngör’ün 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Yenişehir ışıklarında yol ortasında aracı ile uyuya kaldığını söyledi. Polis zanlının şüpheli görülmesi üzerine yanına gidildiğini ve aracın çalışır vaziyette olduğunu kendisinin ise baygın bulunduğunu belirtti. Zanlının uyandırıldığında polisi görmesi üzerine aracı ile kaçmaya çalıştığını aracın hareket etmesi üzerine olay yerinde bulunan polis memuru İbrahim Atabek’in el parmağının kapı arasına sıkışarak kırıldığını ifade etti. Polis kendisinin de aracın ön tarafında olduğu için aracın kaput kısmına düşerek asılı kaldığını ve 200 metre sürüklendiğini söyledi. Polis daha sonra aracın yanına geçerek zanlıya dur dediğini ancak durmadığını ancak aracın kontak kısmına uzanarak kontağı kapattığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Osum zanlının aracın durması üzerine kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak durdurulduğunu, çıkan arbedede yere düşmesi üzerine burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını ifade etti. Polis olayın akabinde zanlının doktora görüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını aktardı. Polis zanlının huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise kâğıt arasında paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunduğunu ayrıca 3 adet de ucu yanık içerisinde uyuşturucu kalıntısı düşünülen sarma sigara bulunduğunu söyledi.
Polis memuru Hüseyin Osum zanlının konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da görev yeri olan bir cadde de yol kenarlarını süpürürken bulduğunu ve içinden bir sigara sarıp içtiği itirafında bulunduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlı avukatı Hasan Mesutoğlu soruşturma maksatlı talep edilen süreye itirazı olmadığını ancak müvekkilinin makul güç kullanıldığı söylemi altında darp
edilip burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirterek bu konuda bir soruşturma başlatılmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca avukatın talep ettiği darp iddiaları ile ilgili bir tahkikat başlatılmasına emir verdi.