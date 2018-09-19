banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
242.213
DOLAR
6.2563
STERLİN
8.2291
EURO
7.3054
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA DAHA
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
İTHAL ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha

FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:12
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha

FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde oluşturulan özel birim ile başlatılan terör örgütü soruşturması kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. Zanlı Mutesim Pilgir bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, tutuklu olan zanlı Hidayet Dost’u iki gün evinde sakladıktan sonra, 12 Eylül’de havaalanına götürdüğünü söyledi. Mahan, zanlının “İzinsiz ikamet etmek” suçuyla tutuklandığını kaydetti. Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, Türkiye’de terör örgütüne bağı olup, olmadığı, ayrıca zanlı Hidayet Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesinde zanlı Mutesim Pilgir’in yardım edip, etmediğinin araştırıldığına vurgu yaptı.

Telefon dökümü incelenecek

Zanlının telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinen Mahan, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Mutesim Pilgir, “Hidayet Dost’u, Hasan olarak biliyordum. Sahte kimlikle alakam yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mutesim PilgirFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık
Elektrik kablosu hırsızlığı
Elektrik kablosu hırsızlığı
Mevlevi’de uyuşturucu
Mevlevi’de uyuşturucu
Çınartepe 8 gün daha tutuklu kalacak
Çınartepe 8 gün daha tutuklu kalacak
Tutuklu yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı
Shavkat Sahte vize mühründen tutuklandı
Kaçaklara seri yargılama
Kaçaklara seri yargılama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim